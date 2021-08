Derrière ce nom d'emprunt se cache une femme d'âge mûr, une carolo au regard doux, qui a vu défiler 435 femmes : des jeunes, des vieilles, des méchantes, des gentilles, des belles, des moches, des intelligentes et des stupides... Elle raconte son expérience dans "Aventures et mésaventures d'une travailleuse de l'ombre", un livre publié aux éditions La Boîte à Pandore.

En 240 pages qui se lisent d'une traite en quelques heures - "comme un polar" - avec un style très direct et facile à absorber, Egidia Lina explique à la première personne ses ressentis, ses bonnes et ses mauvaises expériences. Les bouteilles de champagne à 400 euros pour une heure de temps, les clients amoureux qui finissent parfois par réussir à s'en aller avec la fille, les petits vieux qui ne veulent que parler, les étudiantes qui se prostituent pour payer leurs études, celles qui font ça par facilité puisque sur un "bon mois" elles peuvent aller chercher jusqu'à 9.000 euros. On est plutôt dans le monde des Escort Girls que de la prostitution de rue.

On a rencontré l'autrice dans un café de Charleroi, pour en apprendre un peu plus (...)