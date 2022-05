Un peu plus de deux ans nous séparent des prochaines élections communales, en octobre 2024. Afin de rajeunir les cadres MR à Charleroi, le chef de file local Denis Ducarme vient de faire émerger deux nouvelles figures pour représenter son parti dans les conseils d’administration du centre culturel régional l’Eden et de Télésambre. "Un devoir de transmission", résume l’ancien ministre fédéral des Classes moyennes.

Sandy Salmon préside les jeunes MR de l’entité et Umut Karasular est issu du milieu entrepreneurial. Les deux trentenaires incarnent la relève libérale : ils entendent renforcer les rangs du MR et porter demain les espoirs de la jeunesse aux côtés de Manon Choël et Laetitia Dehan, conseillères déjà actives.