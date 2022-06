D'un simple parc d'accrobranches, le Natura Parc a évolué en dix ans: saut en chute libre, trottinettes électriques tout terrain, bike park, jeu de piste... Pour ses dix ans, le parc propose des prix réduits et des animations spéciales.

Samedi, les équipes proposeront de l'initiation à la slackline (funambulisme), démonstration de tissu aérien (comme au cirque), d'acrobaties en tous genres, concours à la Jump Tower, etc. Il y aura aussi une session nocturne avec un DJ et un foodtruck pour de la petite restauration et burger maison. Pour l'occasion, les prix seront réduits: 20% de réduction sur les parcours d'accrobranches et les tyroliennes.

Dimanche, c'est au Bike Park que se passera la fête: 50% de remise sont accordés sur l'accès aux pistes, avec une initiation gratuite au VTT pour les enfants, un barbecue avec concert et un show de sauts et d'acrobaties à vélo.

> naturaparc.be à Froidchapelle - Natura Parc: route de la Plate Taille 99 // Bike Park: hameau du Badon 15.