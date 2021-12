On peut observer que les chiffres tendent à revenir presque à la "normale" : de 584.350 passagers en 2019 (année de référence pré-covid), l'aéroport de Gosselies a accueilli 523.578 passagers en 2021, soit -10%. Encore sous le précédent record, et c'est sans compter l'augmentation annuelle constante à laquelle nous avait habitué BSCA dans ses chiffres. C'est tout de même près de 5 fois plus qu'en novembre 2020, où seuls 89.846 passagers avaient été décomptés.

Mais ce mois de novembre "moins terne" ne suffit pas à rattraper les chiffres annuels: de janvier à novembre, quasi une année complète, BSCA a accueilli 3,3 millions de passagers contre 7,6 millions en 2019. Une baisse nette de -56%.