Une. C'est en ces termes que l'institut Vias introduit son baromètre de la sécurité routière pour les six premiers mois de l'année 2021 pour les accidents dans la province du Hainaut.

De fait, le nombre de personnes tuées lors d'accidents de la route est passé à 23. Ca reste trop, mais c'est 9 de moins qu'en 2020, année avec un confinement strict, et même 18 de moins qu'en 2019, année "normale" où la Covid n'était pas encore une préoccupation. En remontant dix ans en arrière, en 2012, jamais un chiffre aussi bas n'avait été enregistré.

Le nombre d'accidents est également en baisse: 1559 accidents de la route avec des dégâts corporels ont été enregistrés sur les six premiers mois de 2021. C'est plus qu'en 2020 (1378, une année où le confinement a effacé les voitures de la route durant de nombreux mois) mais toutefois bien moins que la moyenne de ~1950 accidents corporels enregistrés entre les premiers semestres 2012 et 2019.

Les "bons" résultats sont-ils là pour rester ou les chiffres subissent-ils toujours le contrecoup des confinements? Il faudra vérifier dans les prochains mois.

Cependant, tous les résultats ne sont pas dans le vert. "La hausse est la plus importante concerne les accidents impliquant un conducteur de cyclomoteur. Alors que le nombre d'accidents était en nette baisse ces 10 dernières années, il a augmenté de 33% au cours des 6 premiers mois de l'année. Notons également une importante augmentation des accidents impliquant une camionnette: +18%", note Vias dans l'explication de son baromètre.

Les baromètres peuvent être consultés sur le site de l'institut Vias.