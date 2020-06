Il y avait déjà un centre d’accueil Fedasil au nord de Charleroi, sur le zoning de Jumet. Un partenaire vient d’en ouvrir un second au sud, plus précisément à Marcinelle, dans le quartier de l’école des Cerisiers et de la Cité de l’enfance. Six semaines après son entrée en fonction effective, le projet tourne à pleine capacité.

Mais il pourrait voir sa jauge de 174 places augmenter de 40 % pour atteindre les 250.