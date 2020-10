Le nouveau supermarché Colruyt de Courcelles ouvrira ce mercredi 7 octobre dans la rue de Trazegnies, au numéro 154. Le magasin sera deux fois plus grand que l'ancien, qui sera par ailleurs transformé pour accueillir un supermarché OKay, filiale du groupe Colruyt.

Dans un communiqué, le gérant du nouveau Colruyt Jean-Philippe Flamand explique que le nouvel espace permettra de développer davantage l'offre de produits de l'espaces fraîcheur et dans les surgelés. Une toute nouvelle boucherie fera bien sûr son apparition, en libre service et avec des bouchers pour conseiller les clients.

Ce nouveau supermarché est aussi l'occasion de passer, pour Colruyt, à Collect&Go qui permet de faire ses courses en ligne puis d'aller chercher son caddie et payer sur place.

Le magasin sera ouvert de 8h30 à 20 heures, et jusqu'à 21 heures le vendredi. Il sera par contre fermé le dimanche. Concernant le nouveau bâtiment, Colruyt explique "vouloir se tourner vers l'avenir", puisque des panneaux solaires ont été installés sur le toit et l'énergie fossile ne sera plus utilisée par le magasin. Le parking est également équipé de borne de rechargement pour voiture, motos et vélos électriques.