Lahssen Mazouz vient de prêter serment devant le conseil communal.

C’est en qualité de stagiaire que le nouveau directeur général en titre de Charleroi vient de prêter serment devant le conseil communal : lauréat d’une épreuve de sélection organisée en avril, Lahssen Mazouz s’installe dans un poste vacant depuis presque 10 ans.

On s’en souvient : dans le cadre des scandales politico-judiciaires de 2005-2006, l’écartement de l’ancien titulaire avait donné lieu à un long défilé de faisant fonction, mettant la commune dans une situation d’illégalité dénoncée à la fois par les syndicats et l’opposition communale.

Conformément à la loi, le nouveau patron de l’administration exercera d’abord sa fonction en tant que stagiaire, sous l’égide d’une commission d’évaluation composée de trois DG. C’est seulement à l’issue de cette épreuve probatoire qu’il pourra être nommé par le collège avec effet rétroactif.

À la tête d’une entreprise de 3 554 agents (hors personnel enseignant), l’homme entend remobiliser le personnel et réorganiser le service public afin de l’adapter aux attentes citoyennes. "Le socle humain est l’élément le plus important de la stabilité d’une entreprise comme la nôtre" , confie ce proche de Paul Magnette. "Il faut donc définir un projet et veiller à ce que tous nos travailleurs y adhèrent."

Pour lui, c’est donc un énorme chantier qui s’ouvre, il table sur un délai de 3 à 5 ans pour le réaliser. Faire davantage avec moins : les pouvoirs locaux y semblent condamnés dans un contexte politique où les moyens de financement se restreignent. C’est le défi.