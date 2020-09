La ville de Fleurus veut s’intégrer dans les transformations qui touchent toute l’entité du grand Charleroi. Pour se faire, il était primordial de rénover son identité visuelle. Un dynamisme qui va de pair avec de nouveaux projets pour Fleurus. "Le nouveau logo veut se montrer dynamique et enthousiasme pour les projets à venir de la ville. Il explique également les valeurs et les objectifs de Fleurus", déclare Loic D’Haeyer, bourgmestre de Fleurus.

En ce qui concerne le stylisme, celui-ci a été créé par le studio de graphisme Synthese qui s’est essentiellement focalisé sur le nom "Fleurus". "Le design est simple, visible et unique. De plus le cercle concentrique et le sourire sont réciproquement le symbole de la convivialité et de la sympathie", explique François Bodarwé, graphiste des territoires chez Synthese. De cette façon, ce nouveau logo s’adresse à tout le panel de la population de la commune. © Ville de Fleurus

Cependant la simplicité n’enlève en rien la liberté de création et d’imagination. Avec le concept des "Flogoss", contraction de Fleurus et logos, la charte graphique pourra se décliner sous plusieurs formes. Un plus pour valoriser l’évolution de l’entité Fleurisienne.

Fleurus a aussi la volonté de fédérer ses acteurs sociaux. C’est dans cette vision que le CPAS et que "Mon toit Fleurusien", société de logement, posséderont une nouvelle identité graphique similaire à celle de la ville.