Rouvert depuis le 8 juillet, les habitants profitent à nouveau d'un espace boisé en pleine ville.

Disparues les grilles de protection isolant le parc du reste de la ville. Depuis une semaine, les habitants du quartier Astrid peuvent à nouveau déambuler sur les pavés de leur parc en ville.

Le parc qui, au départ, avait été baptisé "Parc de l'entre deux villes" (en rapport avec sa position géographique entre la ville-basse et la ville-haute) puis rebaptisé parc Astrid a fait peau neuve. Un changement a été apporté à tout ce qui concerne le cheminement. Il y a de nouveaux chemins tracés et minéralisés. Le mobilier urbain a été également remis à neuf : au total, ce sont 30 nouveaux bancs publics qui ont été installés au bord des chemins. Ces bancs répondent à la charte des installations publiques de la Ville. Le kiosque a été complètement rénové ainsi que son pourtour maintenant dallé.

"Le parce existe depuis 1882. Il y avait une toute autre configuration puisqu'à côté il y avait la Plaine des Manœuvres liée aux casernes", explique Julie Charles, conseillère nature en ville. "La création du parc avait pour vocation d'apporter quelque chose de plus organique dans une ville militaire organisée d'après les plan de Vauban. En opposition avec les lignes droites d'un bastion militaire, le parc est de style romantique à l'anglaise reconnaissable grâce à se courbes et la rocaille ça et là. Le but était de recréer la nature dont les formes sont rarement rectilignes."

Nul besoin d'être un grand détective pour se rendre compte qu'une nouvelle aire de jeu a également vu le jour à l'opposé de son emplacement précédent. Grâce à une surface en EDPM, les enfants peuvent évoluer en toute sécurité sur les nouveaux modules. © NGOM © NGOM © NGOM

Suivant le contexte actuel, aucun événement n'y est prévu cet été. Toutefois, les espaces minéralisés ont été pensés dans une dimension événementielle de manière à épargner les pelouses.

Les aménagements ont aussi vocation à apaiser les promeneurs. Le fait qu'il n'y a plus de barrières autour du parc laisse la vue se prolonger au de-là de celles-ci. La police fera toujours des rondes et l'éclairage plus économique et plus sécurisant évitera le côté "coupe-gorge" du parc à certaines heures du jour et de la nuit.

Quelques éléments comme la statue de Lucky Luke/Jolly Jumper et le buste de Pierre Paulus ont disparu. La statue du célèbre cow-boy va être restaurée tout comme le buste de Pierre Paulus, "père" du coq wallon. Cependant, le Lucky Luke ne devrait plus revenir au parc, mais être placé ailleurs.

Depuis l'ouverture, les familles et les enfants font leur retour non sans une grande émotion. "Revenir dans le parc m'a presque mis la larme à l’œil. Je me rappelle les bons moments passés avec ma mère quand j'étais une enfant. Le revoir comme cela me donne beaucoup d'émotions," raconte émue Micheline, une Carolo de 65 ans.

Pour la réfection du parc il aura fallu débourser 470.000 euros hors TVA et 170.000 euros pour le nouvel éclairage prévu pour septembre. C'est un premier chantier qui se termine alors que les travaux de la ville-haute vont seulement commencer. "Cette réfection initie quelque chose dans la transition des travaux entre ceux de la ville basse et de la ville-haute. Le parc pourra être un endroit refuge pendant les travaux de la ville-haute."