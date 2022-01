Dans le dernier bulletin des questions écrites, le conseiller PTB et député fédéral Roberto D'Amico a relayé les interrogations de nombreux Marchiennois: quand le nouveau pont rue Georges Tourneur sera-t-il ouvert?

De fait: lors de la pose de la structure métallique de 350 tonnes, fin 2020, on annonçait pour l'automne 2021 l'ouverture à la circulation... or le pont est toujours fermé! Et puisque le zoning de Marchienne (AMS Sud), toujours en travaux pour l'instant, est bordé d'autres entreprises déjà en activités, il y aura de quoi non seulement éviter que les camions ne traversent le centre-ville de l'ancienne commune, mais aussi que les automobilistes disposent d'un itinéraire alternatif.

"Nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, d'indication précise sur l'ouverture de la voirie", a répondu l'échevin des Travaux Eric Goffart. Le chantier est mené par le SPW pour le compte du Port autonome de Charleroi, qui utilisera également un quai situé en bord de Sambre pour les activités économiques du futur zoning.

On s'est donc tourné vers Rachid Touzani, directeur du Port autonome. "Il n'y a évidemment aucune opposition à mettre le pont à disposition du public et en particulier des riverains, même s'il est avant tout destiné à relier la zone industrielle. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour pouvoir donner une date d'ouverture précise." La direction du Port attend un retour des services de la Ville concernant la gestion de l'ensemble des voiries de la zone. "Le dossier y est en cours d'analyse", conclut-on au Port autonome.

Encore un peu de patience.