Depuis le 1er juillet, la zone Tibi ramasse les "nouveaux sacs bleus", qui permettent de trier davantage et devraient par conséquent réduire le poids des poubelles blanches (en sac) ou conteneurs gris (à puce). Mais les résultats attendus ne sont pas encore là, répond l’intercommunale Tibi, sollicitée sur le sujet. "Il est un peu tôt pour avoir des chiffres précis, ça ne fait que quelques mois, mais on sait qu’on visait une augmentation de 8 kg de PMC récoltés par habitant, passant ainsi d’une moyenne de 15 kg par an à 23 kg, et qu’on n’y est pas encore", explique le directeur général Philippe Teller.