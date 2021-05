Il était en chantier depuis décembre 2019 (un an et demi), il sera enfin ouvert à la circulation ce vendredi 28 mai: le nouvel accès vers le R9 depuis le Palais des Expos sera accessible, ainsi que la sortie. Les derniers aménagements sont en cours, prévient la Sofico par voie de communiqué

Pour finaliser le chantier, qui aura coûté près de 2 millions d'euros à la Wallonie et aux fonds FEDER européens, quelques ajustements de circulation devront encore avoir lieu dès ce mercredi 26 mai, 7 heures du matin:

la sortie "Palais des Expos" sera fermée

l'accès depuis le rond-point du Marsupilami (Notre-Dame) sera fermé

la vitesse sur cette portion du ring sera limitée à 50km/h (au lieu de 70) et des bandes seront fermées

Il sera alors possible d'emprunter le ring depuis (nouvelle bretelle d'accès) et vers (nouveau rond-point) le Palais des Expos. Pour rappel, ce chantier s'inscrit dans la revitalisation de la Ville Haute (Charleroi District Creatif) et viendra pallier la fermeture définitive du tunnel Roullier qui reliait précédemment le rond-point du Marsupilami et le Palais des Expos.