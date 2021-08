"Un dossier qui donne la nausée". Voici comment certains avocats résument le vaste dossier qu’ils ont dû examiner en détail et qui a été plaidé ce mardi matin…

Comme le dit une célèbre phrase, "on ne choisit pas sa famille". Si les nombreux enfants de Christophe et Valérie avaient eu le choix, ils auraient sans aucun doute eu la chance de vivre une meilleure enfance et une meilleure vie. Malheureusement, ces derniers ont atterri au domicile familial de la région de Chimay, composé de 14 enfants.

Les faits reprochés au paternel sont d’une extrême gravité: viols et attentats à la pudeur sur cinq de ses filles et non-assistance à personne en danger. Christophe admet avoir violé "à six ou sept reprises" une de ses filles mineures et d’avoir mis son sexe dans la bouche d’un de ses autres enfants…