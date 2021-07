A l’initiative de Babette Jandrain, Echevine du commerce, et en collaboration avec Xavier Desgain, Echevin de la Mobilité, et la Régie Communale Autonome, une mesure de gratuité du parking sera appliquée le samedi, durant l’été sur les boulevards Devreux, Audent, Defontaine et Joseph II, signale la Ville de Charleroi. "Ceci afin d’optimaliser la mobilité et l’accessibilité du stationnement pour la clientèle commerciale, particulièrement le week-end, dans la perspective conjointe du déconfinement et du démarrage récent de nombreux chantiers dans le centre-ville", précise le communiqué.

"On le sait, nos commerçants locaux ont souffert de la crise sanitaire, explique Babette Jandrain. Le parking étant une dimension importante de l’attractivité commerciale et au vu des travaux d’envergure qui débutent dans la ville, nous voulions contribuer à la relance en trouvant des solutions qui permettraient d’attirer les clients tout en réduisant autant que faire se peut l’impact de ces travaux de redynamisation sur la mobilité du centre-ville."

Le stationnement sera donc gratuit le samedi sur l’axe Devreux-Audent-Defontaine-Joseph II jusqu’à la braderie de septembre.

La logique poursuivie est d’encourager le chaland à se parquer sur cet axe en sortant du ring soit au niveau de Boulevard Devreux, soit, en sens inverse, au niveau du Square Yernaux. "Cet axe est en effet vierge de tout chantier actuellement et offre dès lors une mobilité bien plus fluide que ceux se dirigeant vers le Boulevard Tirou. En outre, cet axe est fortement occupé en semaine mais très peu le samedi (Palais de Justice et écoles) et constitue dès lors un gisement de places de stationnement à utiliser dans le cadre d’une mobilité fluidifiée", signale encore la Ville.

Les horodateurs de ces zones seront couverts le samedi pour s’assurer que la mesure est bien identifiée par les utilisateurs.