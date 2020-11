Par contre, certains lieux sont désormais moins contrôlés, parce que moins fréquentés de manière générale. "Dans les zones où il y a assez peu de véhicules, il y a moins de risques de se faire prendre", confie Antoine Tanzili, directeur-gérant de la RCA, qui gère les parkings.



"Parce que s’il n’y a pas beaucoup de voitures, on ne passe pas. C’est logique, notre objectif et celui de mettre le stationnement payant n’est pas de récolter de l’argent, mais de s’assurer qu’il y ait de la place pour tout le monde… Du coup, sur un boulevard où il y avait de grandes chances de se faire prendre, comme sur le boulevard de Fontaine, près du Palais de Justice, il y a peu de risques aujourd’hui. Pas aucun, puisque si la scan car passe à côté pour se rendre à un endroit spécifique, elle scanne toujours automatiquement les plaques, mais la probabilité descend. Et un peu paradoxalement, pour les dépose-minutes et les P30 - limitées à trente minutes - la probabilité est aujourd’hui quasiment montée à 100 %, puisque c’est là qu’on se concentre, vu que ça doit rester des zones à forte rotation, vu qu’on n’est pas sur un lockdown complet."