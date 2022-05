C'est le comportement interpellant et inquiétant de la jeune fille de 6 ans et demi qui a éveillé les premiers doutes auprès de ses parents. Le 26 février 2021, Didier a été sollicité pour aller chercher la jeune Jeanne (prénom d'emprunt) à la garderie. Les parents de cette dernière ont une totale confiance envers le prévenu, voisin de la famille et considéré comme « le parrain de cœur » de la petite. La mineure reste environ deux heures au domicile de Didier et son attitude dès son retour à la maison intrigue. « Les parents se rendent compte qu'elle est renfermée. Le lendemain matin, elle parait triste, perturbée et ne veut plus retourner au domicile du prévenu. Elle est toute blanche, elle a peur et ne veut pas en parler », précise Me Luambua, l'avocat à la partie civile.

« Elle était taiseuse, absente au petit déjeuner. La maman l'a donc questionnée et a alerté la police vers 10h quand elle a appris les faits », renchérit la substitute Dutrifoy. La jeune mineure, avec ses mots d'enfant, vient de décrire l'horrible scène vécue la veille chez Didier. Selon elle, Didier lui a demandé d'aller dans son lit, de lui faire un câlin avant de baisser son pantalon et de la tripoter et de la violer.



De l'ADN sur la culotte

Ce lundi après-midi, devant la 6e chambre du tribunal correctionnel, Didier ne comprend pas les accusations formulées par la jeune fille. « Tout s'est bien passé ce jour-là. Je n'y comprends rien. C'est vrai que je l'ai rhabillée quand elle est sortie des toilettes en lui remontant sa culotte », mime le prévenu. Didier réitère son incompréhension lorsque le tribunal l'interroge sur la présence de son ADN et de sa salive sur une partie bien précise de la culotte.Pour le parquet, la version décrite par la victime est jugée crédible. La personnalité de Didier inquiète également la substitute du procureur. « Il a déjà été inquiété pour des faits similaires sur sa fille et a une position particulière sur les relations entre adultes et adolescents. » Une peine de 4 ans de prison est requise. Le parquet n'est pas favorable à octroyer une mesure de faveur au prévenu.Du côté de la défense, on appelle à la plus grande prudence. Didier conteste les faits depuis le début et le dossier ne fait état que des propos tenus par la victime. « Ce ne serait pas la première fois qu'une enfant mentirait. Moi je dis prudence », estime Me Druart, intervenant loco Me Puccini. Un acquittement est plaidé.Jugement le 13 juin.