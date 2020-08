Les éditions du Basson, maison carolo basée à Marcinelle, investiront le Passage de la Bourse, une des entrées de Rive Gauche à Charleroi, le samedi 12 septembre prochain de 10 à 18 heures.

Au programme, un événement "livresque" de rencontre entre public, éditeurs et auteurs. Après le Festival du Livre, ce sera désormais le "Sauvez huit livres", avec le Basson bien sûr mais aussi quelques autres maisons d'édition belges : Livr'S, Lilys, Cactus inébranlable, Chat polaire, Séma, Chat Ailé, les Editeurs Singuliers et Quadrature.

Le tout, en respect des mesures sanitaires bien sûr : "Donc, contre vents et marées, malgré les virus et masques, malgré le gel hydro alcoolique, les mesures gouvernementales et autres joyeusetés… nous allons quand même vous proposer des petites choses sympas, qui ne seront pas sans rappeler le si regretté Festival du Livre de Charleroi !"