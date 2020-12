Le développement écologique est de plus en plus présent à Charleroi.

Chaque année, le PCDN (plan communal de développement de la nature) de Charleroi donne la possibilité aux Carolos de proposer des projets pour maintenir, développer ou restaurer la biodiversité dans les communes de Charleroi. "Chaque année, nous recevons 5.000 € de subventions de la part de la Région Wallonne pour sensibiliser, préserver et faire des actions au niveau du développement de la nature. Nous avons deux à trois projets par an et nous avons deux ans pour les réaliser. Mais avec la crise du COVID, nous avons reçu un sursis d’une année pour les projets en cours en 2020", explique Emilien Burlet, chargé de projet à Charleroi Nature ASBL

Au cours de ces dernières années, le PCDN a accompagné plusieurs projets de protection de la faune et de la flore, notamment sur les terrils. D’autres projets se sont consacrés aux sentiers de la ville, aux mares et aux zones humides ou encore aux hirondelles et chouettes.

Mais cette année, la crise sanitaire a eu un impact énorme sur leurs projets. En effet, le PCDN compte énormément sur la participation citoyenne. "L’idée est de faire participer les citoyens, les écoles, les bénévoles, etc, aux projets. Mais cette année, les actions sont à l’arrêt complet. Cet été, nous avons eu un seul projet avec l’aide de "L’Eté solidaire". Il s’agissait de réaménager un marais. Normalement, nous avons entre 10 et 12 projets en été", ajoute-t-il.

Pour l’année à venir, le PCDN veut vraiment que les citoyens et les associations portent eux-mêmes les projet. Vous avez jusqu’à la mi-janvier pour vous inscrire.