Après un petit arrêt dû à la crise sanitaire, le Plan de Cohésion Social de Châtelet relance son Repair Café. Dans un climat convivial, des réparateurs interviennent afin de lutter à leur manière contre la société de surconsommation tout en partageant les savoirs. Contribuer à l’amélioration de la cohésion sociale passe également par le soutien à une économie solidaire et circulaire.

A partir du 4 novembre prochain et une fois par mois, des réparateurs bénévoles proposeront leur aide aux personnes qui souhaitent réparer des objets dont la période de garantie est dépassée.

L'aide des bénévoles concerne les domaines suivant: l'informatique, le jardinage, le petit électro-ménager (pas les micro-ondes ou les appareils à tubes cathodiques), les vélos, les réparations de couture et la petite menuiserie.

Concrètement, une fois le diagnostic établi et si l’appareil est réparable, les pièces de réparation devront être prises en charge par le propriétaire de l’appareil. Ce dernier s’inscrira à l’atelier suivant et apportera au réparateur la pièce à remplacer. Le réparateur bénévole procédera ensuite avec le propriétaire à la réparation. Le "Repair Café" incarne 3 dimensions aussi fondamentales les unes que les autres: une dimension environnementale (par la réduction des déchets), une dimension sociale (par la rencontre entre individus qui ne se seraient peut-être jamais croisés) et une dimension formative (réparer avec les gens pour leur apprendre à le faire par eux-mêmes et les émanciper).

Afin d'offrir la meilleure aide possible et de compléter les équipes, des réparateurs sont recherchés.

Les personnes souhaitant réparer leurs appareils devront s’inscrire en appelant le 071/12.67.76 les lundis et jeudis après-midi, les mardis toute la journée et les mercredis de 8h à 12h. Le premier atelier du "repair café" aura lieu le jeudi 4 novembre de 13h à 19h.