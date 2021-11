"C’est une victoire pour les riverains, sourit Lionël Cavillot, un habitant de Moignelée. Nous nous sommes battus pour éviter la création d’un tel projet. Nous avons réussi."

Le projet en question, c’est un centre de regroupement et de tri de déchets ainsi que de prétraitement de déchets inertes et non dangereux porté par la société anonyme Sodemaf, rue de Farciennes. Des affiches ont été placardées tout autour du site pour indiquer que le permis unique a été refusé. "Mais nous n’avons reçu aucun feedback jusqu’à présent, ajoute l’habitant. Je suppose que nos arguments ont fait pencher la balance en notre faveur."

Précisions que le collège avait lui aussi rendu un avis défavorable avant que le dossier ne soit pris en charge par la Région.

C’est donc, au final, un refus. Un recours, qui n’est pas suspensif de la décision, est possible auprès du gouvernement wallon.