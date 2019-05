C’est une bonne nouvelle pour les riverains qui n’en voulaient pas et une mauvaise pour l’Etat fédéral qui porte ce projet : saisi d’un recours de la ville de Charleroi contre l’octroi du permis pour le centre fermé de Jumet, le ministre wallon de l’Urbanisme Carlo Di Antonio (cDH) a signé hier son refus.

Retour à la case départ donc. Ce projet visait à répondre au manque de place pour les étrangers en situation irrégulière frappés d’un ordre de quitter le territoire, et qui restent en Belgique. Au conseil communal ce lundi, la procédure de recours de la ville avait été ratifiée : les choses n’ont pas trainé, c’est le moins que l’on puisse écrire. L’approche des élections du 26 mai a donné un coup de boost au traitement du dossier. Le projet concernait le site de l’ancienne gendarmerie de Jumet, dans le quartier des rues Dr Pircard et du Masy où la Régie des Bâtiments est occupée à aménager un centre d’entrainement à la gestion de la violence pour la police fédérale. Deux hypothèses s’ouvrent à l’Etat : ou bien introduire une action devant le conseil d’Etat pour contester le refus du ministre en invoquant un vice de forme, ou bien réintroduire une nouvelle demande auprès des fonctionnaires délégué et technique de la Wallonie dont c’est la compétence.