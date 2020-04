"Le système de l'accueil s'est congestionné avec le confinement : les centres, même s'ils avaient des places libres, ont décidé de ne pas prendre de nouveaux enfants pour éviter une contamination. Il y a des familles qui étaient en difficulté avant le confinement qui ont fini par exploser : quand on n'a déjà pas les moyens, qu'on se retrouve du jour au lendemain au chômage technique avec une perte supplémentaire de 200 ou 300€, alors que les prix en supermarchés augmentent, ça crée de la tension. Qui parfois se traduit en violence, mais aussi parfois certains parents n'ont juste plus les moyens pour nourrir correctement leurs enfants, ou pour acheter du lait spécial en pharmacie pour leur nouveau-né", explique Alberto Mulas, directeur du Pôle enfance et aide à la jeunesse de l'ISPPC. Des enfants qui doivent donc être extraits de leur milieu familial, soit à cause de la précarité, de négligences ou de mauvais traitements.

Seize places pour enfants de 0 à 6 ans ont été ouvertes dans l'urgence dans la crèche l'Île aux Enfants, inutilisée pour l'instant, et quatorze places pour des 6-18 ans vont ouvrir à Loverval.