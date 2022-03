Est-il encore nécessaire de présenter Mustapha Riffi. L'homme, né en 1980, est connu un peu partout en Belgique et a écumé les centres IPPJ, les prisons, mais également les tribunaux. Son surnom le « petit Mustapha », Mustapha Riffi le doit à sa précocité judiciaire. Dès l'âge de 10 ans, ce dernier a commis ses premiers méfaits : arrachages de sac, viol sur un de ses condisciples au home où il était placé et premier coup de poignard à 12 ans.

Pour certains, il pourrait s'agir d'erreurs de jeunesse et il faut dire que Mustapha Riffi n'a pas eu une enfance toute rose. Issu d'une famille bien connue de la justice, Mustapha Riffi n'a pas pu compter sur sa mère et a dû faire face à l'absence de son père, décédé. Mais à l'âge adulte, le quadragénaire a continué dans la voie de la délinquance et a commis des vols avec violence, des carjackings, etc.

Une série de braquages en juillet

Des aveux et des excuses

Si Mustapha Riffi comparaît, une nouvelle fois, devant la justice, c'est pour une série de braquages commis entre le 3 et le 13 juillet dernier. Des magasins Lidl et Intermaché à Charleroi, Couillet et Jambes, le McDonald's de Sambreville et une station-service de Gosselies ont reçu la visite de Mustapha Riffi, armé d'un pistolet factice. Rapidement, un lien entre les différents vols est établi : deux auteurs commettent les faits, dont un qui a une démarche boiteuse. Ce qui est le cas du fameux bandit. Un véhicule Golf 7 et une Opel Corsa sont utilisés par le duo de braqueurs.Même si les soupçons sont présents, l'enquête judiciaire a besoin d'un coup de main pour aboutir. Et le 15 juillet, c'est une course-poursuite avec les forces de l'ordre qui va permettre aux enquêteurs de boucler le dossier. Un véhicule Golf 7, conduit par Mustapha Riffi avec Fabbio comme passager, est pris en chasse par une patrouille locale de Charleroi. Le conducteur prend tous les risques pour échapper à la police : il emprunte des sens interdits, roule à plus de 160 km/h, roule sur les trottoirs, coupe la priorité à un rond-point, etc. La course folle des deux prévenus prend fin grâce à un barrage. Une arme de poing factice est retrouvée sur le siège passager.Si au départ Mustapha Riffi contestait être l'auteur de la série de braquages, ce lundi après-midi, ce dernier a changé de fusil d'épaule. Il reconnaît l'intégralité des faits et présente ses excuses aux parties civiles victimes de ses agissements. En libération conditionnelle depuis avril 2021, Mustapha Riffi a replongé dans ses vieux démons.Fabbio, suspecté d'être son complice sur cinq braquages, conteste toute participation et prétend avoir perdu les clés de son véhicule, non loin du palais de justice de Charleroi.Interrogé par le tribunal correctionnel, Mustapha Riffi confirme avoir été aidé, sans vouloir balancer l'identité de son complice.Une peine de 8 ans de prison est requise contre le « petit Mustapha », dont le casier judiciaire comporte 9 pages. Une peine de 6 ans de prison est sollicitée contre Fabbio. Me Obradovic, conseil de Mustapha Riffi, plaide la plus grande clémence du tribunal. Me Napoli, avocat de Fabbio, plaide un acquittement pur et simple.Jugement le 28 mars.