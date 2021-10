Après le succès de sa série "Blackland, the Lost Empire ", 45 photos qui mettaient en scène friches et ruines emblématiques du Pays Noir en lien avec des personnages de Star Wars (comme Darth Vader dans l'église désacralisée Sainte-Marie de Châtelineau), le photographe Fabrizio Prosperi sort un livre sur l'exploration urbaine.

En 305 photos et textes instructifs sur 188 pages, il promet de détailler des lieux très connus (Piscine Solvay, Charbonnage du Gouffre, Forte-Taille, Vélodrome, etc.) et moins connus (Saint-Vaast, Atelier Traction, etc.). "Lors de mes diverses expositions, les visiteurs me posaient régulièrement des questions relatives aux diverses activités qui y étaient exercées. L’idée d’auto-éditer un ouvrage de mémoire avec des photographies et du texte s’est donc naturellement concrétisée", écrit-il dans un communiqué de presse.

Il s'agit d'un premier tome auto-édité, le deuxième volet est prévu pour 2023. "Si la métropole carolorégienne est résolument tournée vers son futur, il n’en faut pas moins oublier la richesse de son passé !"

Le Livre: