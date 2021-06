Et si on renversait la logique keynésienne qui considère que l’Etat a un rôle à jouer dans la redynamisation et le soutien de l’économie pour se recentrer sur la sécurité sociale et l’aide au secteur associatif ? C’est l’idée que le Mouvement Ouvrier Chrétien et sa régionale de Charleroi Thuin soumettront au secrétaire d’Etat à la relance Thomas Dermine à la faveur de sa visite lors d’une rencontre débat le lundi 14 juin à Charleroi, de 18 à 20h.

"Durant cette crise sanitaire, ce ne sont pas les entreprises qui nous ont sauvé", constate Adeline Baudson, secrétaire fédérale du MOC Charleroi-Thuin. "C’est notre système de santé et l’assurance chômage."

Comme elle s’en explique avec sa présidente Chantal Doffiny, la soirée se déroulera en trois temps : après un mot d’accueil, Thomas Dermine présentera succinctement son plan de relance. Dans la foulée viendront un moment d’échange autour des suggestions du MOC sur la triple thématique des femmes, des jeunes et du socio-économique (ainsi que leur place dans le plan) et enfin une session de questions-réponses avec la salle.

Pour s’approprier le document de 700 pages élaboré par le "ministre" carolo, le MOC a recouru à une vieille méthodologie ouvrière : l’arpentage. Principe : plutôt que de choisir un seul et même volontaire pour lire et faire la synthèse d’un écrit, on en désigne plusieurs qui s’en partagent le contenu. "Au début du siècle dernier, des livres se voyaient ainsi déchirés puis répartis entre les arpenteurs", rapporte Adeline Baudson. En mettant les résumés bout à bout, on peut avoir une vue d’ensemble et débattre. "C’est ce que nous avons fait avec le plan de relance, une brique de 700 pages" explique Adeline Baudson.

La soirée du 14 juin se tiendra au Ciné Le Parc, dans le respect des contraintes sanitaires. Avec une jauge réduite à cent spectateurs. La brasserie de Notre Maison sera ouverte afin de prolonger le débat. Entrée gratuite sur réservation au 071/31.22.56 ou adeline.baudson@moc-ct.be