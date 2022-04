Dans le cadre de Charleroi DC, la Ville porte un ambitieux projet de plan lumière pour son intra-ring urbain. Un budget d’un montant de 1,67 million € a été réservé pour financer l’opération.

Les études techniques ont été réalisées par ORES, les marchés publics de travaux et fournitures ont été passés également. Le matériel est actuellement à la production. Le chantier a pris un peu de retard, il doit démarrer dans les semaines à venir et s’étalera sur une durée d’un an.

Toutes les rues de l’intra-ring seront traitées, avec des gains en termes de qualité de vie, de confort et de sécurité. Il ne reste plus qu’à phaser les exécutions, ce qui sera fait dans les prochains jours.

Ce lifting contribuera à changer le visage nocturne de Charleroi.