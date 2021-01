Depuis 2016, FuturoCité et ses partenaires organisent chaque année "Citizens of Wallonia", le hackathon de la Smart Région Digital Wallonia. En 5 éditions, celui-ci a réuni pas moins de 350 participants, ce qui représente 67 projets et 36 équipes. Le hackathon Citizens of Wallonia est donc, par son ampleur, le plus grand hackathon wallon rassemblant des participants entre 20 et 40 ans venant des 4 coins de la Wallonie.

"Après Mons et Liège, FuturoCité a sollicité la Ville de Charleroi pour organiser son édition de 2022 à Charleroi. Le hackathon se déroulerait dans les locaux d'E6K A6K à la ville basse. Un quartier qui rassemble de plus en plus l’écosystème digital. L’organisation de cet événement à Charleroi démontre notre volonté politique d’inscrire la première métropole wallonne sur la carte du numérique et d’en faire une véritable Smart city à l’horizon 2024", précise l’Echevin du Développement numérique, Eric Goffart.

Améliorer le quotidien des citoyens

Contraction des mots hacking et marathon, un hackathon est une compétition de développeurs (informatiques), organisée par équipes pour créer des prototypes d’applications fonctionnels en quelques heures/jours sur une thématique précise. Les thématiques abordées lors de ce hackathon sont celles des "Villes Intelligentes" (Smart Cities) – plus globalement l’objectif visé est le développement de solutions informatiques concrètes pour améliorer le quotidien des citoyens.

"Nous ouvrons le champ des possibles en leur demandant de répondre à la question suivante: "Comment faciliter/améliorer le quotidien du citoyen ?", par exemple en termes de mobilité, d’interaction entre citoyens et administrations, de gestion énergétique, de santé, d’accès à l’emploi, de sécurité, d’accès à l’éducation, …", précise Nicolas Installé, directeur de FuturoCité.

48 heures de compétitions

Le hackathon Citizens of Wallonia est l’occasion idéale pour tout un chacun de :

soumettre un projet et de trouver des développeurs pour le réaliser ;

mettre ses talents de développeur à profit des Smart Cities, même sans idée ;

accéder à une plateforme de dialogue pour les citoyens et les instances publiques

découvrir un processus de créativité complet ;

se former à de nouveaux outils et de nouvelles technologies ;

faire un premier pas dans le démarrage d’une Start-Up.

Citizens of Wallonia se déroule sur 48h. A titre d'exemple, en 2020, il s’est tenu du 06 au 08 mars, dans les locaux de l’Université de Liège.

Ouvert à tous, pas uniquement aux développeurs/codeurs

"La première particularité de notre hackathon, outre le fait de mobiliser un grand nombre de participants, est le public auquel il s’adresse. En effet, contrairement aux hackathons traditionnels principalement constitués d’informaticiens, celui-ci est ouvert à l’ensemble des citoyens (techniciens bien sûr, mais également étudiants, start-ups, entrepreneurs, secteur public, makers, créatifs, porteurs de projets, …). Et bien entendu les villes et communes wallonnes sont invitées à collaborer de différentes façons au challenge par exemple en partageant leurs problématiques et idées de projets pour alimenter la réflexion. Cette mixité dans les rôles et profils permet de mettre sur pieds des projets particulièrement riches en termes de diversité, de créativité ou de finalités", poursuit Nicolas Installé.

La seconde particularité du hackathon "Citizens of Wallonia" est d’être supporté par un grand nombre de partenaires et sponsors venant de tous les horizons, ce qui permet d’offrir un accompagnement professionnel aux équipes, tant durant le hackathon en lui-même (coaching technique ou business) que par la suite. Effectivement, les équipes lauréates désirant concrétiser leurs projets sont suivies par différents partenaires (certains awards sont du type ateliers, formations, programmes d’accélération, …). Le but étant de rendre pérennes les projets au plus fort potentiel de développement.

Outils et technologies

"Pour relever le challenge et réaliser leurs prototypes, nous demandons aux équipes de baser leurs développements sur au moins une des technologies suivantes : l’Internet des Objets (IoT), l’Intelligence Artificielle (ou Intelligence Augmentée), l’utilisation de l'open data ou du big data", précise le directeur de FuturoCité.

Pour ce faire, des ateliers pratiques sont dispensés par les partenaires et co-organisateurs durant la compétition, tant du point de vue technologique de la compétition que du point de vue business et présentation (Business Model Canvas, pitch,…). Outre ces formations accélérées, les coaches accompagnent les équipes durant tout le week-end. Afin de permettre aux participants de tester leur solution avec un maximum de réalisme, les villes et communes wallonnes partagent leurs données publiques, leur collaboration allant croissant d’année en année.

Des prix à la clé

A l’issue des 2 jours de travail collaboratif, le dimanche en fin d’après-midi, les équipes "pitchent" et font la démonstration de leur solution devant un jury généraliste et technique qui les récompense. Pas moins de 10 prix seront décernés (Prix Gamification, Prix du Pitch, Prix du meilleur service pour le citoyen, Prix du territoire intelligent, Prix IoT, Prix Intelligence Artificielle, Prix Data, Prix du Code, Prix Business, Prix Smart Region Digital Wallonia) et au moins autant de récompenses pour encourager les lauréats à poursuivre leur projet (cash, incentives, accompagnement business ou technologique, prêt convertible, partenariat, ou toute autre aide au développement de projet.

Par ailleurs, un comité de suivi composé des partenaires et co-organisateurs se met en place à l’issue du hackathon afin de (pour)suivre les projets et d’en faire des success-stories.