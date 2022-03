À partir du 28 mars, lundi prochain, le pont de la rue de Halage, entre Jumet-Heigne et Roux, sera fermé à la circulation. Des travaux de rénovation de voiries, attendus, se feront. Les rues Maréchal Foch et des Alliés, dans le prolongement vers le centre de Roux, suivront dans la foulée. Le chantier, annoncé pour 8 semaines et sur une longueur totale de près d'un kilomètre, coûtera un peu plus de 330.000€ TVAC à la collectivité - ici la Région Wallonne et la Ville de Charleroi.

Des déviations par Gosselies (rond-point sous l'A54) au nord et la Docherie (rue du Port) au sud sont prévues, des détours d'à peu près 5 km chacun.

© Google Maps

Cinquante-deux indépendants ont été contactés par le call-center chantier, précise l’Echevin des Travaux et des Indépendants Eric Goffart. Des salons de coiffure et d’esthétique, un garage, des pharmacies, des librairies, un funérarium, une maison de repos, une fonderie, un centre de recyclage ou encore des professions médicales comme dentiste, médecin ou kiné seront impactés. Il leur a été précisé les horaires du chantier, l'accès à la rue et leur éventuel garage pour eux-mêmes ou des fournisseurs, etc.