Cette obligation est valable jusqu'au 15 septembre inclus. Toutefois, cette obligation est assortie de dérogations : dans les parcs publics et les lieux de promenades comme le Ravel ou les terrils de la Boucle noire.

Cette décision est justifiée comme suit :"il est important de poursuivre les efforts collectifs qui permettent aujourd’hui un recul de l’épidémie : le port du masque dans nos rues est généralement bien respecté par les Carolos et cela a un effet positif sur le nombre de contaminations qui est de plus en plus maîtrisé dans notre commune. La rentrée scolaire va cependant augmenter le nombre de personnes sur la voie publique et les contacts interpersonnels. Il convient donc de rester vigilants et de maintenir les gestes barrières au-delà du 1er septembre. "

Le port du masque reste donc obligatoire partout à Charleroi sauf:

Pour les enfants de moins de 12 ans ;

Au sein de la bulle sociale dans le contexte privé (Chaque ménage peut toujours accueillir dans sa bulle 5 personnes maximum, toujours les mêmes) ;

Aux personnes en position assise : avec respect de la distanciation sociale ou dans sa bulle sociale ;

Dans le cadre de la pratique d’un sport ou d’un déplacement à vélo y compris en plein air;

Pour les agents qui assurent une évacuation des déchets en camion-compacteur ou camionnette-plateau (déchets résiduels, sélectifs, dépôts clandestins, corbeilles, etc ;

Pour les agents effectuant des travaux lourds de voirie et/ou de bâtiments ;

Dans les parcs publics, Ravel et terrils traversant la Boucle noire, lorsque la distance entre personnes ne justifie pas le port du masque:

Les parcs publics : Parc Nelson Mandela, Parc de la Serna, Parc Bivort, Parc Reine Astrid, Parc Appaumée, Parc Depelsenaire, Parc Hiernaux, Parc Lambert, Parc Elio Ivan, Parc Gobbe, Parc Sadin, Parc de Gosselies, Parc communal de Couillet, Parcs de la Vieille Place, Parc Ligny, Parc communal de Marchienne-au-Pont, Parc Hembise, Parc Misonne, Bois du Prince ;

Boucle noire : Terril des Piges, Terrils Saint Théodore Est et Ouest, Terrils Saint-Charles et Bayemont, Terril du Martinet ;

Ravels : Ligne 119 – La Houillère, Ravel de Sambre, Ravel du Canal Charleroi – Bruxelles, Ligne 112a, Ligne 112/3.

Pour rappel, des masques sont toujours disponibles, afin de permettre à celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité de se présenter à la distribution de pouvoir encore se procurer des masques. La distribution est prolongée au sein des 5 guichets citoyens depuis le 1e juillet jusqu’au 30 septembre.

Présentez-vous dans la maison citoyenne de votre district. Un guichet réservé à la distribution de masques est accessible sans rendez-vous. Les citoyens peuvent se présenter aux horaires