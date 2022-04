Le baromètre de l’immobilier de la fédération des notaires belges a été mis en ligne fin de semaine. On y apprend par exemple que l’achat d’une maison en région wallonne, sur ces cinq dernières années, est moitié moins cher qu’à Bruxelles (227 000 € contre 532 000 €). Ce nouvel outil, sous forme d’une plateforme web interactive, sera encore amené à changer et se compléter à l’avenir. Notamment avec des prix médians, qui représentent mieux la réalité que le prix moyen, ce dernier étant faussé par les prix très élevés ou très bas. Que nous dit-il en attendant ?

Zoom sur le Hainaut : avec 187 000 € de moyenne pour une maison, la province est de loin la moins chère (30 à 55 000 € de moins qu’à Namur, Liège ou au Luxembourg, 250 000 € de moins qu’au Brabant Wallon).

© notaire.be

Nouveau zoom, sur la région de Charleroi cette fois. Colfontaine, Froidchapelle, Chimay et Erquelinnes sont les communes les moins chères, niveau maisons (122 à 136 000 €).

À Charleroi, le prix moyen d’une maison est de 143 000 € et celui d’un appartement 118 000 €. Châtelet et Farciennes sont dans la même tapée.

Beaumont, Sivry-Rance et Momignies, communes rurales frontalières, s’établissent de 150 à 175 000 € pour une maison, aucun appartement n’y a été vendu vu la faible urbanisation des sols.

Le prix monte un peu, dans les environs de 180 000 € pour une maison et 140 000 € un appartement, à Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Fleurus et Aiseau-Presles, la "banlieue" de Charleroi.

Nouvelle hausse des prix moyens à Thuin, Lobbes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Montigny-le-Tilleul, semi-rurales, où la barre des 220 à 240 000 € est atteinte pour une maison (peu ou pas d’appartements vendus non plus).

Puis dernière hausse pour aller chercher une habitation à Gerpinnes (210 000 € l’appartement ; 270 000 € la maison), Pont-à-Celles (270 000 € la maison) ou Les Bons Villers (260 000 € la maison).