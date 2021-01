Contrairement à ce qu’on a pu lire ou entendre, les violences envers les policiers sont toujours suivies par le parquet. Vincent Fiasse, procureur du Roi au parquet de Charleroi, a tenu à le rappeler. "Les gens, ou même les policiers d’ailleurs, ont parfois l’impression que le parquet ne fait rien. Il faut clarifier notre position", nous dit-il.

Quand on parle de violences et de policiers, il y a deux choses : "évidemment, il y a les violences policières. Il faut par contre aussi rappeler que tout ce qu’on voit sur les images n’est pas toujours la réalité, c’est bien pour ça que des enquêtes ont lieu, pour établir des faits et ne pas réagir à chaud. Et il faut aussi être conscient qu’il y a des situations où un policier doit maîtriser des gens. Par contre, il y a aussi les violences envers les policiers, l’autre pan, pour lesquelles il faut une réaction du parquet. Et le parquet réagit, à chaque fois ! Et ce même si le dossier est classé sans suite..."

C’est de là, d’après Vincent Fiasse, dans les cas (...)