Certains auront pu remarquer des petites cartouches argentées jonchant le sol çà et là dans les villes. Il s'agit de protoxyde d'azote. Si, à la base, ce gaz est utilisé à des fins culinaires (dans un siphon pour obtenir de la chantilly par exemple), son emploi est détourné pour ses effets de gaz hilarant.

Le gaz est le plus souvent transféré dans des ballons de baudruche et aspiré par la bouche, ce qui provoque des crises de fous rires, des distorsions visuelles et auditives et une modification de la voix.

Le Service Prévention Santé Assuétudes du CPAS de Charleroi attire l'attention sur les effets néfastes que peuvent engendrer cette pratique. En effet, l’inhalation peut avoir des effets secondaires comme des nausées, des maux de tête, des vomissements… Une forte dose peut provoquer des troubles plus graves : confusion, vertiges, irrégularité du rythme cardiaque voire une détresse respiratoire pouvant entraîner le décès. "J’invite les parents, les amis ou même les utilisateurs à contacter notre équipe afin de prendre en compte les dangers de cette pratique. Le Conseil communal ayant également relevé la problématique de la pollution causée par l’abandon de nombreuses cartouches de protoxyde d’azote sur la voie publique, j’ai demandé à notre service de créer un réseau de points de collectes," déclare Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS.

Afin de sensibiliser le public, deux documents explicatifs sont téléchargeables sur le site du CPAS sur les liens suivant : www.cpascharleroi.be/infoproto et www.cpascharleroi.be/flyerproto

Pour rappel, le Conseil communal de Charleroi en sa séance du 17 février 2020 a approuvé l’ordonnance de Police visant à interdire la vente de ces cartouches aux mineurs, la détention (à des fins autres que culinaires) la distribution et la vente sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Dans un avenir proche, les cartouches usagées pourront être déposées au service PPSA situé rue de la Neuville 14 et dans plusieurs lieux répertoriés sur la carte interactive via le lien : www.cpascharleroi.be/recupproto

Pour tout renseignement, l’équipe Prévention Promotion Santé Assuétudes se tient à votre disposition au 071/30.26.56 ou par mail ppsa@cpascharleroi.be