Les socialistes carolos promettent une mobilisation "en force" pour ce 1er mai 2022. Rendez-vous est donné au centre-ville de Charleroi, à l'Eden à 10h15, pour des prises de parole.

Les personnalités suivantes prendront la parole: Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi et président du parti; Thomas Dermine, secrétaire d'Etat à la Relance et président de la Fédération PS de Charleroi; Ludivine Dedonder, hennuyère (Tournai) et ministre de la Défense; Valentin Discolo, président de la Fédé JS (Jeunes Socialistes); Gaétane D'Hoeraene, secrétaire générale de la mutualité Solidaris Charleroi-Centre-Soignies.

"Après deux années marquées par la crise du Covid, la Fédération PS de Charleroi est à nouveau en ordre de marche. Les socialistes sont là en force pour fêter les travailleurs. Notre combat est plus actuel que jamais face aux inégalités et à la nécessité d’accélérer une transition juste", indique Thomas Dermine par voie de communiqué. "Alors que la crise économique que nous traversons est sans précédent par son ampleur, nous allons redoubler nos efforts pour défendre les travailleurs et notre modèle social. Le 1er mai est une belle occasion de se rassembler autour d’un projet commun et de partager notre volonté de créer un nouveau modèle de société, plus juste et plus solidaire. La Fédération PS de Charleroi a un rôle central dans notre région pour accueillir tous et toutes les progressistes qui veulent contribuer à ce combat."

Au-delà de ce rendez-vous, promis festif par le parti socialiste, des animations et événements sont organisés un peu partout sur le territoire carolo. Châtelet, Chapelle, Luttre, Monceau, Lodelinsart, Fleurus, Fontaine, Gilly, Jumet, Couillet, Roselies et Lobbes sont au programme du 29 avril au 1er mai. Près de 3.000 militants sont attendus en tout.