Pour le lancement de sa campagne Hiver Solidaire, où les membres du PTB et des bénévoles se mobilisent dans toute la Belgique pour des actions solidaires, la branche carolo du parti est allée à la rencontre des employés du Lidl de Roux et de Charleroi.

Des "gourmandises de Saint Nicolas" et des mots d'encouragement ont été distribués au personnel des supermarchés, secteur qui est resté en activité constante durant la crise sanitaire et où le personnel a parfois du mal à suivre le rythme: les travailleurs de Lidl Belgique étaient d'ailleurs en grève, en octobre dernier, avant d'obtenir un accord syndical pour renforcer les équipes, réduire la charge de travail et payer davantage d'heures supplémentaires.

Les politiques et militants ont apporté leur soutien à ces travailleurs et ont aussi écouté leurs problèmes au travail et leurs revendications.