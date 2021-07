Hasard du calendrier, c'est le jour de la sortie du nouveau règlement de stationnement que le PTB propose d'instaurer la gratuité dans le centre-ville du 12 juillet au 31 août. "Le point a été proposé avant la décision de ne pas faire payer le stationnement le samedi. Nous voulons aller plus loin et permettre aussi aux travailleurs de se stationner gratuitement la semaine cet été à Charleroi," explique Pauline Boninsegna, cheffe de groupe du PTB au conseil communal.

Une des motivations de cette mesure est de participer encore plus activement à la relance économique du centre-ville. "Nous souhaitons que les gens profitent de la ville et également participer à une relance économique favorable à l'horeca et aux commerces." Le PTB évoque également le soulagement financier à l'avantage des travailleurs qui auraient des raisons impérieuses de se trouver en ville en voiture comme les entrepreneurs et le personnel soignant à domicile. "Est-ce qu'on veut gagner de l'argent avec les personnes qui n'ont pas d'autres choix que de se rendre en ville pour aller travailler ? Certes, c'est un manque à gagner mais cela permettra d'ajouter une mesure supplémentaire en faveur de la relance économique. Les agents de la RCA en charge des contrôles pourraient être affectés dans d'autres services comme déjà fait précédemment," conclut Pauline Boninsegna.