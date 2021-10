Quand l’occasion se présente, la tripartite communale PS-C+-Ecolo de Charleroi ne manque jamais de moucher le groupe d’opposition PTB. Il faut dire que ce dernier le cherche : inscrire à l’ordre du jour des points qui relèvent d’un autre niveau de pouvoir, c’est une de ses grandes spécialités.

Dernier épisode en date : un projet de motion relatif à la fin des subventions pour l’aide aux victimes dans les zones de police. La décision a été prise par le gouvernement wallon, qui n’en démord pas. Après avoir interpellé le ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville Christophe Collignon en commission parlementaire, le PTB a décidé de refrapper sur le clou à l’échelon local.

La suppression des subsides impacte les zones de police à hauteur de 2 millions d’euros, soit quelque 30.000 euros par zone. Sauf que celle de Charleroi n’est pas concernée par la mesure.

Comme l’ont souligné à tour de rôle les conseillers Tanguy Luambua (C+), Marie-Anne Gailly (Ecolo), Jean-Philippe Preumont (PS) et Nicolas Tzanetatos (MR), la première ville de Wallonie ne perçoit plus de subsides pour cela depuis… treize ans. "L’aide n’a pas disparu", selon le chef de groupe libéral. "Elle a été réorientée." Pour Tzanetatos, "le PTB transforme le conseil communal en antichambre du parlement. Il l’instrumentalise à des fins politiques."

Pour qu’une motion ait du sens au niveau local, il faut qu’elle porte sur des matières qui touchent à la commune. Or, ce n’est pas le cas ici. Vous avez dit hors sujet ? Ce n’est pas la première fois que le PTB se voit apostrophé en ce sens. La motion a été recalée. Ce qui n’empêche pas le conseil communal d’être unanimement derrière les opérateurs du milieu associatif qui font de l’aide aux victimes, comme la Maison Plurielle et tout prochainement, le centre de prise en charge des violences sexuelles mis en place par l’intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC).