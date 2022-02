Les militants PTB se sont retrouvés ce mercredi soit afin de faire une minute de silence et déposer 6 roses en mémoire des six femmes victimes de féminicide depuis le premier janvier. Il y a quelques jours, Lucia 58 ans et Lumia 22 ans étaient tuées par leur compagnons respectifs, des faits d’une extrême gravité.

En réponse à cela et en signe de protestation contre de tels actes, la sections de Charleroi du PTB s’était donnée rendez-vous à Jumet, lieu du dernier "féminicide" en date. "Après les meurtre de Lucia, 58 ans, assassinée par son compagnon samedi matin à Jumet, et de Lamia, 22 ans, assassinée par son compagnon également, lundi soir à Trazegnies, nous ne pouvions rester sans rien faire" déclare Pauline Boninsegna, cheffe de groupe du PTB au conseil communal et membre de Marianne, son mouvement de femmes. "En deux mois, nous avons déjà connu trois féminicides sur le territoire du grand Charleroi et depuis le début de l’année 2022, une femme est assassinée tous les 8 jours parce qu’elle est femme. A ce rythme, nous aurons atteint les 50 féminicides à la fin de l’année. C’est insupportable."

Leur but était non seulement de rendre hommage aux victimes mais également de d’attirer l’attention des instances fédérales sur la problématique. Le PTB a lancé un appel à l'action pour que des budgets conséquents soient dégagés afin que les mesures prônées dans le plan national de lutte contre les violences soient rapidement appliquées sur le terrain : " En août dernier, la secrétaire d'État à l'égalité des genres, Sarah Schlitz (Ecolo), a annoncé dans la presse un plan d'action national. Il a enfin montré le bout de son nez fin novembre, mais il n'a pas encore été discuté au Parlement. Nous demandons la transparence sur les budgets qui sont dégagés pour ce plan. Car sans financement, les mesures qui y sont décrites resteront juste des mots sur papier. Il est pourtant plus qu’urgent que ces mesures soient appliquées. Il faut beaucoup plus former la police et la justice. Il faut également engager plus de magistrats spécialisés sur les violences sexuelles et sexistes", déclare Sofie Merckx, cheffe de groupe PTB au parlement fédéral. "Il faut enfin davantage de moyens afin que les femmes victimes de violences soient mieux protégées grâce à une aide accessible. Chaque victime est une victime de trop."