Trop c’est trop. Trop de camions qui circulent à vitesse excessive et trop de voitures envahissantes dans le quartier. C’est en substance le message d’un noyau d’habitants de la rue Tourneur à Marchienne, face au par cet à la maison communale annexe du district Ouest. Après avoir en vain tenté de sensibiliser des élus et responsables politiques locaux à leur situation, ils ont décidé de mettre les pieds dans le plat. "Nous demandons à la ville de faire respecter la zone 30 et de rechercher une solution à l’invasion automobile de notre quartier", pointe Céline.

Le manque d’anticipation et de réaction des autorités locales suscite le ras le bol. Pour apaiser la circulation, les riverains suggèrent l’installation de ralentisseurs. "Nous sommes à proximité d’un parc où jouent régulièrement des enfants et l’école industrielle de Marchienne, de l’autre côté de la rue, accueille temporairement des classes de l’école des Chrysalides qui va entrer en rénovation lourde. C’est donc un tronçon à sécuriser."

Deuxio : l’augmentation des activités et des fréquentations scolaires se répercute sur le stationnement. Les riverains ne trouvent plus à se parquer devant chez eux tandis que des entrées de garages ou traversées piétonnes sont obstruées par des voitures. Sans parler des allées du parc parfois littéralement envahies. Pour Céline et sa voisine Stéphanie, la ville se doit de passer à l’action, en cherchant des alternatives pour préserver le bien-être des riverains.

"C’est en cours" assure l’échevin en charge de la Mobilité et de la Sécurité Routière Xavier Desgain. "Après une réunion participative sur l’élaboration d’un nouveau plan local de circulation, nous allons mettre en œuvre le projet de transformation du giratoire de la rue Tourneur", indique son cabinet. Le trafic de transit sera alors dévié sur un autre itinéraire. Afin de limiter les vitesses, une campagne de prévention de la police a démarré voici deux semaines. Près de cinquante contrôles ont déjà été effectués. Pour ce qui touche au stationnement des riverains, l’échevin va réfléchir avec la Régie Communale Autonome aux solutions les mieux adaptées, à commencer par la création d’une zone blanche. "Nous le ferons évidemment avec les riverains."

Riverains qui pointent un autre problème: le parking de la Maison communale de Marchienne est sous-utilisé. "Il suffirait de demander au personnel et aux étudiants adultes d’y ranger leurs véhicules en priorité. Lorsque nous l’avons fait, la direction de l’école industrielle n’a rien voulu entendre", assure Céline. A suivre.