La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) vient d'annoncer officiellement l'arrivée de la Défense belge à Charleroi. On le sait, des projets d'installation de "nouveaux quartiers militaires" étaient sur la table de l'armée, ébranlée par des coupes budgétaires ces dernières années. "Il y a une sous-représentation de la Défense dans le Hainaut et une volonté de l'amener, ainsi que son personnel, au plus près de la société civile notamment pour la balance vie privée et professionnelle et qu'elle joue un vrai rôle social", explique la ministre en conférence de presse à Charleroi.

Une caserne semi-ouverte verra donc le jour, à l'entrée Marchienne-au-Pont le long de la route de Mons, sur une grande friche industrielle inutilisée. La pose de la première pierre pourrait déjà se faire en 2024: la dépollution sur place est considérée comme prioritaire.

Baptisée "quartier du futur", cette caserne représente ce que l'armée veut être demain: intégrée dans la société, proche des gens (et donc proche de leurs lieux de vie pour les militaires), moteur de l'économie et de la recherche, et ouvrant des possibilités de formation et de carrière. "On envisage 1000 engagements dans la région de Charleroi durant les prochaines années, grâce à ce projet de quartier du futur. Il est déjà question de recruter quelque 2.500 militaires par an sur l'ensemble de la Belgique", souligne la ministre. Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, l'appuie: "l'armée est aussi un lieu de promotion sociale: des gens qui n'ont peut-être pas l'opportunité de faire des études trouvent une carrière, ou au moins des formations et quelques années de carrière".

© D.R.

Il ne s'agit pas ici de faire des logements pour les militaires, mais bien une caserne : un lieu de travail pour les militaires. Les affectations potentielles des lieux, au-delà d'une plaine de manœuvres, sont notamment de créer des lieux de formation, de la recherche notamment technologique, probablement une entité de cybersécurité, de la logistique et du médical.

C'est en marge de la présentation du master plan "Porte Ouest" que la caserne a été annoncée. Le masterplan vise à totalement redessiner le lien entre Charleroi et Marchienne, via le site de Carsid, avec des entreprises et des espaces verts. C'est précisément ce qui a motivé la Défense à considérer sérieusement Charleroi pour s'y implanter : la proximité d'A6K-E6K et d'entreprises solides dans l'innovation, la technologie et la science, pour développer des partenariats, couplée à l'implantation proche du centre-ville et la facilité d'accès avec la gare de Marchienne-au-Pont et le métro, ainsi que le potentiel de recrutement dans les prochaines années ont été des atouts indéniables. "On est aussi très fiers d'être un moteur du redéploiement de cette Porte Ouest pour Charleroi", ajoute Ludivine Dedonder.

Le développement de ce "quartier du futur" pourrait aussi, en parallèle, permettre à des familles de venir s'installer à Charleroi ou les anciennes communes, tout en permettant d'offrir du partage et de la collaboration de la Défense pour des salles de sports, accueil de la petite enfance et formation. "Maintenant qu'on a décidé que c'était à Charleroi qu'on viendra s'installer, des partenariats sont déjà en train d'être noués avec l'IFAPME, le Forem, la Cité des Métiers, etc."