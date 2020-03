Le Rebond, le centre d'accueil de jour de l'asbl Comme Chez Nous (CCN) reste ouvert pour le moment.

"Nous réalisons un travail de première ligne, dans lequel le télétravail n'est pas possible : nous accueillons des personnes en situation de sans-abrisme dans un lieu qui est parfois le seul lieu abrité de leur journée", expliquent les responsables du Rebond.

Plus de 100 personnes différentes se présentent en week-end et en semaine au Rebond pour satisfaire des besoins de base : douches, repas, WC, etc.

"Les travailleurs sociaux ont été informés aux procédures sanitaires à respecter, autant pour leur santé que pour celle des personnes en situation de sans-abrisme", précise-t-on. Par contre, les bénévoles et stagiaires ont été écartés. Une organisation tournante des travailleurs, hors personnes à risque, a été mise en place pour tenter de conserver une capacité d'accueil suffisante.

"Un travail très difficile - mais indispensable - en cette période de crise".