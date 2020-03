Des itinéraires structurants pour favoriser la mobilité douce.

Sécuriser les déplacements cyclables et améliorer l’infrastructure routière pour les usagers : le chantier est ouvert à Charleroi, selon l’échevin de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo). Et les premiers résultats sont visibles.

La Ville haute en est l’illustration : des sens uniques limités (SUL) y ont été tracés, pour renforcer la visibilité des cyclistes et leur sécurité. Dans la foulée de ce projet lancé sous la précédente mandature, la rénovation urbaine du quartier va profondément modifier le partage de l’usage des grands axes et espaces publics. Piétons et vélos y auront davantage de place. Idem sur les axes de pénétration que sont par exemple la N5 tant au sud qu’au nord, ou la RN53 en provenance de Bomerée, futures lignes de bus à haut niveau de service.

"Aujourd’hui, nous travaillons avec notre administration sur la définition des itinéraires structurants pour vélo", poursuit l’échevin. Ces cheminements concernent tant des routes communales que régionales. "Nous sommes occupés à concevoir un réseau cohérent." Dans ce cadre, il y a le projet de cyclo-ring, adopté en conseil communal. La Ville de Charleroi est en contact avec la cellule du Fonds régional d’investissements communaux (Fric), appelée à subventionner les travaux. "Des adaptations de nos documents nous ont été demandées, elles ne remettent nullement en cause la nature du projet. Mais les choses pourraient être un peu plus longues que prévu." Xavier Desgain n’exclut pas un report de certains aménagements sur la programmation suivante. "Si la part modale du vélo gagne globalement du terrain, notamment grâce à l’ouverture des sites propres de bus, nous ne disposons d’aucun chiffre pour l’objectiver."

Pour y voir plus clair, Charleroi devrait bientôt organiser un audit byPad, selon une méthodologie élaborée par l’ASBL Pro Velo. "Il s’agit d’évaluer notre politique cyclable à partir d’un groupe de travail composé de décideurs politiques, agents de l’administration et usagers." L’état des lieux impose une mesure du trafic à vélo, des compteurs de cyclistes pourraient ainsi être installés.

Pour favoriser la participation citoyenne, l’échevin entend relancer le conseil consultatif cycliste en l’élargissant aux piétons et créer un conseil consultatif de la sécurité routière, avec l’appui d’experts de référence. Les points seront inscrits à l’ordre du jour du collège puis du conseil communal dans les semaines à venir.

Rendre les cyclistes plus visibles par le marquage au sol

À Charleroi, c’est l’échevin de la Voirie qui pilote les opérations de marquage au sol. Le réseau communal compte 2 500 rues qui s’étendent sur 660 kilomètres. Traversées piétonnes, triangles "cédez le passage", lignes stop, l’entretien et la création de nouveaux dispositifs de sécurité s’organisent selon trois axes, indique Éric Goffart (C +) en charge de la Voirie.

Le premier, c’est l’interne, qui touche aux demandes spécifiques ou urgentes. Deuxio : un marché public ordinaire porte sur les travaux d’entretien, et enfin, troisièmement, un marché à l’extraordinaire permet de créer de nouveaux marquages. Les signalisations dites horizontales sont de deux types : en peinture ou thermoplastiques, avec une durée de vie d’un à trois ans pour les premiers, de quatre à sept pour les seconds. Le marquage au sol est tributaire de conditions climatiques rigoureuses en termes de température (il faut minimum 5 degrés) et d’humidité.

Pour Éric Goffart, "le développement de l’infrastructure cyclable a fait l’objet d’efforts. Ainsi, 3,4 kilomètres de sens uniques limités (SUL) ont été réalisés dans l’intra-ring, dont 1,8 km de pistes marquées et 1,6 de bandes suggérées, un dispositif qui se matérialise par la présence alternée de chevrons et de pictogrammes de vélo". Au-delà des SUL, d’autres types de marquage ont été effectués. Ils résultent d’une concertation entre plusieurs parties prenantes - Voirie, Mobilité, police de Charleroi, etc. Sur l’axe nord, de nouvelles pistes sont apparues sur 800 mètres mais des travaux sont prévus pour en créer d’autres sur 2,8 km, notamment dans les rues de Lodelinsart et de la République. "Il faut y ajouter 1 kilomètre de bandes suggérées", selon l’échevin. Sur l’axe sud, 2,5 km de bandes suggérées ont été tracées.