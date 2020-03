L'ASBL Le Restaurant du coeur de Charleroi, qui distribue plus de 350 repas quotidiens, a indiqué mercredi fermer temporairement à la suite des mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le resto du coeur de Charleroi a décidé mercredi de fermer les portes de son établissement. " Etant dans l'impossibilité de distribuer les colis d'urgence dans des conditions de sécurité et d'hygiène ordonnées par les autorités, l'équipe doit se résoudre à suspendre l'activité pour une durée indéterminée" , précise Marcel Leroy, président du conseil d'administration.

L'ASBL a tenté de s'adapter un maximum aux premières mesures gouvernementales mais la situation est devenue de plus en plus risquée. "Nous avons beaucoup de personnes qui viennent manger. Nos bénévoles sont majoritairement des personnes retraitées et donc des personnes à risque face au Coronavirus. J'ai donc décidé de ne plus prendre de risque et de fermer temporairement le restaurant" , précise Marcel Leroy.

En moyenne, le resto du coeur de Charleroi distribue 100 déjeuners et entre 250 et 300 repas de midi. Une possible réouverture est à l'étude. "Il faudra voir avec les autorités ce qu'il est possible de faire pour continuer la distribution de repas sans mettre en péril la sécurité de tous."