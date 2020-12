Distribution de kits d’hygiène, de colis alimentaires et même de cadeaux, tant pour les adultes qui se présentent chaque jour que pour leurs enfants, grâce à l’appui de mécènes : à Charleroi, le resto du cœur s’est démené pour faire en sorte que les fêtes restent des fêtes, dans un contexte social, économique et sanitaire extrêmement difficile.

"S’il ne nous est pas possible de servir les bénéficiaires à table comme les années précédentes, nous allons leur offrir un menu quatre services la veille de la Noël et le jour de la saint Sylvestre", explique la directrice Céline Pianini.

Ils leur seront distribués en formule à emporter, dans des raviers à réchauffer chez soi. Le repas se composera d’un potage, d’une petite entrée, d’un plat et d’un dessert : velouté d’hiver au potimarron, salade du sud, cassolette de la mer avec purée façon grand-mère et cougnou pour le 24 décembre, soupe de l’an neuf, pêche au thon sur lit de crudités, blanquette de veau pommes duchesse et éclair au chocolat pour le jeudi suivant. "Nos sponsors l’asbl Le Charnoy et le rotary de Charleroi ont financé les ingrédients. Nous tablons sur un total de 650 couverts. C’est une centaine de plus que ce que nous distribuons chaque jour en moyenne, avec des pics lors des fins de mois."

Pour le confort des bénéficiaires, un auvent en bois a été installé sur la cour intérieure, ce qui les protège des intempéries.

"Entre la mi-mars et la mi-décembre c’est-à-dire en 9 mois, nous avons accueilli plus de 2.000 personnes différentes, contre seulement 850 en 2019 : cela représente une hausse de plus de 130% !" Comme le précise la directrice, 66% des arrivées sont liées à la crise sanitaire. Et le nombre d’enfants est en hausse : ceux-ci représentent 34% du public, soit plus de 400 âgés de zéro à 12 ans.