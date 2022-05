Une heure avant le début du service, la cheffe de cuisine Annabel Mascaux apporte les dernières consignes aux membres de son équipe. L’effervescence monte au resto du cœur de Charleroi, qui rouvre les portes de sa salle aux usagers après plus de deux ans de fonctionnement en take away. "Nous avions été contraints de basculer dans ce nouveau mode d’organisation le 13 mars 2020, un vendredi", se souvient le président Marcel Leroy.