Il est un peu plus de 10 heures du matin quand on arrive à l'hôpital civil Marie Curie, où sont attendus le Roi et la Reine. Sur le parking, des équipes du GSA surveillent les allées et venues. Plus loin, l'entrée de l'hôpital est noire de monde : une haie d'honneur est en train de se préparer, tandis que les officiels attendent leurs Majestés. Quelques journalistes, qui ont dû montrer patte blanche et s'accréditer auprès du Palais des semaines à l'avance, sont encadrés de quelques gardes du corps en costard et de policiers.

Soudain, ça s'agite et les talkies crépitent : la voiture va arriver. L'énorme Mercedes arrive, suivie de la sécurité, avant de s'arrêter. Protocole oblige, c'est un membre du Palais qui ouvre la portière au Roi, qui sort d'un côté pendant que son épouse met un pied à terre de l'autre.