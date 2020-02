Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, ce mercredi, Jordy W. et son frère Tony à 4 ans et deux ans de prison avec sursis.

Les deux frères se sont rendus le 13 janvier 2017 au domaine de Pincemaille à Estinnes. Sur place, Priscillia occupe une caravane en compagnie de sa fille, également l’enfant de Jordy. Jordy et Tony pénètrent de force à l’intérieur du mobil-home pour frapper la victime à la machette, mais aussi et surtout, pour embarquer la petite âgée d’un an.

Après avoir vécu l’amour malgré la rivalité entre les deux familles, la situation entre Priscillia et Jordy a atteint un niveau de violence inimaginable.

Au tribunal, Jordy et Tony sont poursuivis pour une tentative de meurtre et pour l’enlèvement de la petite. Mais le ministère public a requis la requalification de la tentative de meurtre en coups et blessures volontaires et l’abandon des poursuites pour l’enlèvement.

Des peines de 4 ans et 3 ans de prison ont été requises contre Jordy et Tony. Leurs parents, poursuivis pour avoir aidé à garder la petite, s’en sortent acquittés vu l’abandon de la prévention d’enlèvement. Jordy écope finalement d’un sursis avec les quatre ans de prison. Tony est condamné à deux ans de prison avec sursis.