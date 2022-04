Imaginez demain: l'entrée de la ville haute de Charleroi depuis le ring R3, l'autoroute A54 ou la Grand-Rue qui longe Ville2 sera totalement redessinée. On ne débouchera plus sur le rond-point du Marsupilami, mais sur un immense square qui marquera l'ouverture du parc Hiernaux, aujourd'hui à l'étroit entre le centre commercial, le stade et l'hôpital.