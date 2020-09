D’ici la fin de l’année, le rond-point Jules Hiernaux à la ville haute, plus connu sous le nom du Marsupilami en référence au personnage iconique de bande dessinée qui surveille les automobilistes jour et nuit, sera en travaux. Il s’agira de créer un cheminement cyclable autour du rond-point, aujourd’hui largement réservé aux voitures et aux piétons (...)