Le rond-point du Monument, en bas de l'Avenue de Waterloo (vers le Marsu) et qui coupe le boulevard Janson et les deux rues Neuve et de la Régence, à la ville haute de Charleroi, va entrer en chantier., indique la Ville de Charleroi par voie de communiqué.

Des déviations seront mises en place:

en venant de l'Hôtel de Ville ou du Boulevard Solvay, il faudra emprunter la rue Zénobe Gramme (vers l'UT) avant de pouvoir reprendre l'avenue de Waterloo/Jules Hénin ou rejoindre le rond-point du Marsupilami.

dans l'autre sens, en venant de la tour de police ou du palais de justice, il faudra contourner le rond-point par les boulevards de Fontaine et de l'Yser (pour se rendre vers l'Eden ou la Porte Ouest) ou par les rues de la Science et du Laboratoire pour se diriger vers l'hôtel de ville ou le PBA. © D.R.

La Ville de Charleroi recommande de privilégier les transports en commun pour se déplacer dans Charleroi (il existe un CityPass qui combine train, bus et métro pour Charleroi et ses environs), ou de privilégier le vélo ou la marche à pied. Nous rappelons aussi que des trottinettes sont disponibles à la location. Mais quoi qu'il en soit, avec la fermeture du tunnel Roullier (du Marsu au PBA), les travaux au Boulevard Betrand (de l'Eden à l'hôtel de ville) et maintenant du rond-point du Monument, la circulation en voiture sera difficile à la ville haute dans les semaines qui viennent.